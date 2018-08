Brand in gezinswoning in Rummen

Geetbets - In Rummen is een brand ontstaan in een gezinswoning die uiteindelijk tot de bovenverdieping van het huis reikte. De brandweer kwam snel ter plaatste en moest het vuur met verschillende ploegen blussen. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond woensdagmiddag in een huis in de Kraaistraat in Rummen bij Geetbets. De brand is binnenin ontstaan en kon zich ontwikkelen tot op de bovenverdieping. De precieze oorzaak is nog niet bekend. De brandweer moest wel met verschillende ploegen uitrukken om het vuur geblust te krijgen. Alles wat bijzonder heet volgens de brandweer. Niemand raakte gewond en ondertussen is alles weer onder controle.