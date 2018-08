Eiffeltoren gesloten door staking

De Eiffeltoren heeft woensdag vervroegd de deuren moeten sluiten, als gevolg van een staking. Het personeel van één van de belangrijkste toeristische attracties van Parijs protesteerde tegen de manier waarop het bezoekersonthaal wordt georganiseerd. Volgens de vakbond CGT veroorzaakt de huidige werkwijze soms enorme wachtrijen.

Sinds begin juli is het aandeel van tickets dat beschikbaar is voor reservering in een bepaald tijdslot, opgetrokken van 20 procent tot de helft. Dat vindt de vakbond een goede zaak. Minder begrip is er echter voor de manier waarop de wachtrijen ter plekke geregeld worden. De vakbond klaagt over wachttijden van wel drie uur.

De noordelijke ingang tot de toren is voorbehouden voor bezoekers met een reservering, terwijl de rest van de bezoekers aan de zuidelijke pijler moet aanschuiven. De vakbond wil dat alle bezoekers terechtkunnen bij beide ingangen, met een prioritaire wachtrij voor de klanten met een ticket in voorverkoop. Daarnaast wil de bond meer personeel aan het onthaal.

Directie en vakbonden hebben nog onderhandeld, maar kwamen woensdag niet tot een akkoord. Sinds 16 uur zijn de deuren van de Eiffeltoren gesloten. De bezoekers die al binnen waren, mochten wel blijven.

Het is niet duidelijk of het monument donderdag de deuren zal openen.

De Eiffeltoren is een van de drukst bezochte trekpleisters van Parijs. In 2016 waren er iets meer dan 5,8 miljoen bezoekers. In recordjaar 2014 waren het er zelfs meer dan 7 miljoen.