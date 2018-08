Politie pakt man op in Grimbergen na lange achtervolging, kompaan is nog steeds te voet op de vlucht

Beigem / Grimbergen - De Brusselse lokale politie heeft woensdagvoormiddag na een lange achtervolging een 37-jarige man opgepakt. Die had met een bestelwagen geprobeerd aan een politiecontrole te ontkomen. In de bestelwagen bleek een grote hoeveelheid computermateriaal te liggen waarvan de herkomst onduidelijk is. Een tweede verdachte is wel aan de politie kunnen ontkomen, zo meldt het Brusselse parket.

De achtervolging begon woensdagochtend rond 10.20 uur aan de Japanse toren in Laken toen een patrouille van de Brusselse lokale politie een bestelwagen met Poolse nummerplaat opmerkte. De agenten wilden die controleren maar de bestuurder weigerde te stoppen en ging ervandoor. De achtervolging eindigde op de Brusselse Ring, onder een brug bij de afrit van Grimbergen.

Daar gingen twee inzittenden van de bestelwagen er te voet vandoor. De helikopter van de federale politie en de speurhonden kwamen ter plaatse om de vluchters te helpen opsporen en rond 11.00 uur kon één van hen opgepakt worden. Het ging om de 37-jarige K. J., die al gekend was bij de politie. Zijn kompaan kon ontkomen maar wordt nog steeds actief opgespoord, aldus het parket.

Computermateriaal

K.J. bleek in het bezit van valse identiteitsdocumenten en in de bestelwagen bleek een grote hoeveelheid computermateriaal te liggen waarvan de herkomst onduidelijk was. Het Brusselse parket opende dan ook een onderzoek voor heling, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Het laboratorium van de federale politie werd gevorderd om de bestelwagen en het computermateriaal te onderzoeken.