“Google wil nieuwe zoekmachine voor China maken”: deze zoektermen zijn verboden

Google is van plan een nieuwe zoekmachine te maken voor China. Dat meldt nieuwswebsite The Intercept. Het zou gaan om een gecensureerde versie die ’s lands ‘gevoelige onderwerpen’ niet weergeeft. Ook websites als Wikipedia en BBC zouden niet toegankelijk zijn.

Google zou al sinds de lente van 2017 met het project aan de slag zijn, dat de bijnaam ‘Dragonfly’ kreeg. Dat meldt The Intercept nadat ze via een klokkenluider inkijk hebben gehad in vertrouwelijke Google-documenten. De definitieve versie van de Chinese zoekmachine zou binnen zes tot negen maand gelanceerd worden.

Geen mensenrechten, religie of protest

‘Dragonfly’ zal niet lijken op de Google-zoekmachine die wij vandaag in ons land kennen. Zoektermen over mensenrechten, democratie, religie en vreedzame protesten behoren tot de zwarte lijst van de zoekmachine-app. Wie iets wil opzoeken over andere godsdiensten, rellen of politieke situaties, zal dat dus niet (zo vlot) kunnen doen zoals wij doen. Ook de websites van de BBC en Wikipedia zouden tot de gefilterde informatiebronnen behoren.

Google weigerde commentaar te leveren op de details die in het rapport van The Intercept worden genoemd, maar merkte wel op dat het een aantal mobiele apps in China heeft gelanceerd en samenwerkt met lokale ontwikkelaars om toch aanwezig te blijven in het land.