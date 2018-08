Zweden krijgt nieuwe hoogste berg, en dat is allemaal de schuld van de hitte

Ook in Zweden is het zweten dezer dagen. De hitte bereikte de voorbije weken zelfs het noorden van het land, met gevolgen voor liefhebbers van aardrijkskundige lijstjes. Zij moeten deze week wellicht de ranglijst van de hoogste toppen van Zweden aanpassen: het ijs van de gletsjer op de zuidelijke top van de Kebnekaise - tot nu toe bekend als het hoogste punt van Zweden - smelt zo snel dat de noordelijke top van het massief het nieuwe dak van Zweden wordt.

Volgens berekeningen van onderzoekers van de universiteit van Stockholm steekt de noordelijke top, die uit vaste rotsen bestaat, de nabijgelegen zuidelijke top deze week voorbij. “Ik zag nog nooit zoveel sneeuw smelten op de zuidtop als deze zomer”, zegt onderzoekster Gunhild Rosqvist. Zij doet al jaren metingen van de zuidelijke top van de berg in Lapland voor onderzoek naar de klimaatverandering. De laatste twintig jaar is de gletsjer gemiddeld met een meter per jaar gesmolten.

Op 2 juli lag de zuidtop nog 2.101 meter boven zeeniveau. Op 31 juli was dat gedaald tot 2.097 meter. “In die tijd is dus vier meter sneeuw weggesmolten, of 14 centimeter per dag. Het gaat nu geweldig snel. Deze warme zomer zal een recordverlies van sneeuw en ijs op de bergen teweegbrengen”, aldus Rosqvist. De noordtop meet 2096,8 meter. Het verschil bedroeg dinsdag dus amper 20 centimeter. Dat zou op een dag weggesmolten zijn, waardoor Zweden een nieuwe hoogste top krijgt.