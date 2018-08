Standard is uitstekend gestart aan het nieuwe voetbalseizoen. De Rouches waren op de eerste speeldag met 3-2 te sterk voor AA Gent. De sfeer is dus goed bij de troepen van Michel Preud'homme. Dat bleek nogmaals uit een video van de Luikse club. Sebastien Pocognoli vierde zijn 31ste verjaardag en dat zal hij geweten hebben. Zijn ploegmaats vielen hem aan met onder andere eieren en bloem. Ook Medi Carcela deelde in de feestvreugde, maar sukkelde wel even met zijn ei (video vanaf 0:18).