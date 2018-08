Pro League reageert op SP.A-wetsvoorstel: “Alle sporten genieten van fiscale voordelen”

Brussel - De Pro League heeft woensdag in een brief gereageerd op het wetsvoorstel van de SP.A dat de afschaffing van het huidige fiscale en sociale statuut voor profclubs beoogt. Voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François betreuren “dat het complexe dossier zo populistisch benaderd wordt”.

“De Pro League is allesbehalve ‘FC de Fiscale Kampioenen’ en geenszins klopt de bewering: ‘Wij betalen het loon van Teodorczyk’.

Coucke en François wijzen erop dat alle sportdisciplines genieten van fiscale voordelen. “Een afschaffing van de huidige regeling zou dus niet enkel de competitiviteit van de clubs uit de Pro League raken. De afschaffing van deze regeling zou ook negatieve gevolgen met zich meebrengen voor de gehele topsport in België, in alle disciplines.”

Bovendien vindt de Pro League de vergelijking met het buitenland niet relevant. Want ook daar, klinkt het, bestaan gunstmaatregelen voor topsport. “Om dan nog niet te spreken over de enorme bedragen inzake TV-gelden, die onze clubs sowieso al zwaar onder druk zetten op het internationale toneel.”

De Pro League verwijst naar de krijtlijnen voor het huidige fiscale regime. Zo moest de sportfiscaliteit hertekend worden, omdat Belgische voetballers te snel naar het buitenland trokken. In de buurlanden konden ze immers van een gunstiger fiscaal regime genieten. Ook de korte loopbaan van een voetballer baarde de auteurs van het wetsvoorstel zorgen. Ze moesten over voldoende middelen beschikken om de omschakeling naar een nieuw beroep te kunnen maken. Ten slotte ondervonden vele clubs financiële moeilijkheden voor jeugdopleidingen en -infrastructuur.

Coucke en François stellen dat de fiscale voordelen voor sportclubs wel degelijk terugvloeien naar de maatschappij. “Hoewel de huidige regeling door sommige gecontesteerd wordt, kan men er niet omheen dat profclubs hun verantwoordelijkheid namen. Nooit lagen de investeringen voor de opleiding en omkadering van jeugdspelers hoger dan vandaag. Die investeringen beantwoorden aan de vraag en verwachtingen van de toenmalige politieke wereld”, aldus de Pro League, die de oprichting van jeugdacademies, het bouwen van infrastructuur voor jeugdopleiding, de arbeidsovereenkomsten voor gediplomeerde jeugdcoaches, de arbeidsovereenkomsten als betaalde sportbeoefenaar voor jonge, talentvolle spelers en de begeleiding van schoolgaande jeugdspelers opsomt als onrechtstreekse gevolgen van het huidige fiscale regime.

In 2017 promoveerde de Wereldvoetbalbond FIFA de jeugdopleiding van de clubs met het kwaliteitslabel categorie 1. “Slechts zes andere landen in de wereld behoren met hun jeugdopleidingen tot deze categorie”, feliciteert de Pro League zichzelf. Bovendien benadrukken Coucke en François dat de huidige sociale en fiscale regeling ertoe hebben bijgedragen dat de Belgische clubs naar plaats negen zijn opgeklommen op de UEFA-ranking.

“Zowel politici als journalisten die vorige maand genoten van het uitzonderlijke parcours van onze Rode Duivels, geven we graag een overzicht van enkele Rode Duivels die bij onze clubs werden gevormd, dankzij de investeringen van deze clubs in hun jeugdopleiding: Kompany, Dedoncker, Januzaj, Tielemans en Lukaku (RSC Anderlecht), Batshuayi, Fellaini, Witsel en Chadli (Standard), Courtois, de Bruyne en Carrasco (KRC Genk), Meunier (Club Brugge), Mignolet (STVV), enzovoort. Aan ons samen om te beslissen of België ook in de toekomst door de wereld gezien kan worden als dat kleine land met grootse sportieve prestaties”, aldus de Pro League.