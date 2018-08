Italiaanse transfer van de zomer is rond: Juventus versterkt concurrent Milan, maar krijgt ex-sterspeler terug

Vergeet Cristiano Ronaldo naar Juventus. De Serie A staat in rep en roer door een andere transfer van de Oude Dame. Eentje met AC Milan.

De twee grootste Italiaanse clubs zijn het namelijk eens over een transfer waarbij drie spelers betrokken zijn. Gonzalo Higuain verhuist eerst voor 18 miljoen euro op huurbasis naar Milaan, dat de Argentijnse spits dan zou moeten aankopen voor 36 miljoen. Totale kostprijs: 54 miljoen. Leonardo Bonucci keert in na amper één seizoen terug naar Turijn met een lager jaarsalaris (5,5 miljoen tegen 7,5 miljoen), terwijl Mattia Caldara naar de Rossoneri verhuist.

Milan krijgt er zo in één klap een topspits én een toptalent bij. Fans van de Rossoneri kijken nu al uit naar de komst van Higuain, die 55 keer scoorde in twee seizoenen bij Juventus. Caldara zou achteraan gaan samenspelen met dat andere verdedigende talent Alessio Romagnoli. Bij de Oude Dame halen ze een verdediger van wereldklasse terug om vol voor Champions League-winst te kunnen gaan nu Ronaldo in de ploeg staat naast onder andere Dybala en Douglas Costa.

Bonucci verliet pas vorige zomer Juve voor Milan voor 40 miljoen. De verdediger had het te bont gemaakt in zijn relatie met coach Max Allegri en wilde daarom weg. Het buitenland was geen optie aangezien ‘Leo’ een ziek zoontje heeft dat in Italië een gespecialiseerde behandeling ondergaat. Amper één jaar later liet Bonucci duidelijk blijken terug te willen naar de club waarvoor hij acht seizoenen speelde en waarmee hij zes titels op rij won. En zo geschiedde.

Higuain zou woensdag nog zijn medische testen afleggen in Milaan, terwijl Bonucci donderdag richting Turijn zou vliegen om er opnieuw gepresenteerd te worden als Juve-speler. Caldara zit nog in de VS met de selectie van de Bianconeri maar zou ook donderdag naar Italië vliegen.