Vrijmetselaars gaan voor het eerst vrouwen toelaten, maar alleen als ze eerst lid werden als man

Loge vrijmetselaars in Aarschot (archiefbeeld) Foto: IF

De Loge van de vrijmetselaars heeft beslist dat vrouwen voortaan ook zijn toegelaten tot de vrijmetselarij, of toch tenminste als ze eerst man waren. Want, zo klinkt het, “geen enkel lid zou gedwongen moeten worden om af te treden omdat ze plots geen man meer zijn”.

In tijden waar onderwerpen als transseksualiteit en geslachtsveranderingen bespreekbaar geworden zijn, moet ook de vrijmetselarij zich aanpassen. Het grootste genootschap ter wereld zal voortaan dus ook vrouwen toelaten. Al is het op bijzondere wijze. “Een vrijmetselaar die na de initiatie niet langer een man is, houdt daarom niet op een vrijmetselaar te zijn”, zegt de nieuwe leidraad van het bestuursorgaan van de Vrijmetselaars, de United Grand Lodge of England. Ook de vrijmetselaars die eerst vrouw waren en nadien man, zijn voortaan welkom.

Michael Baker, de communicatiedirecteur van de Grand Lodge, verduidelijkt de belangrijke aanpassing nog verder: “Hoewel er geen algemeen verzoek om begeleiding bij geslachtsverandering is geweest, denken we dat vragen over het onderwerp in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker zullen voorkomen. Het leek ons nu al een geschikt moment om algemene richtlijnen te veranderen voor onze leden.”

Hoe zit het dan met vrouwen?

Eigenlijk is de nieuwe regel duidelijk: mannen die van geslacht veranderen naar vrouw én al in de vrijmetselarij zaten, zijn nog steeds welkom, en vrouwen die man werden, zijn ook welkom. Maar hoe zit het dan met vrouwen? “Er moet ook worden opgemerkt dat mensen die de wet als vrouw classificeert, nog steeds zijn vrijgesteld van het lidmaatschap ”, zegt Baker. “Ze kunnen natuurlijk wel lid worden van de women-only loge (de Orde van Vrijmetselaars voor Vrouwen) en de gemengde loge (het Eervolle Broederschap van Oude Vrijmetselaars).”

In een document met veelgestelde vragen dat bij het hernieuwde beleid is gevoegd, wordt uitgelegd dat voor vrijmetselaars die vrouw zijn geworden, een alternatieve kledingstijl is toegestaan. In plaats van de gebruikelijke kledingvoorschriften mogen ze een donkere rok dragen.

Vrijmetselaars die niet akkoord zijn met de wijziging van het beleid, wordt aangeraden er “eens rustig over te praten”. Want, aldus Baker, “geen enkel lid mag onder druk worden gezet om af te treden omdat ze geen man meer is.”