Drie doden bij protesten na verkiezingen Zimbabwe

Bij geweld na de verkiezingen in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare zijn drie doden gevallen. Dat meldt politiewoordvoerder Charity Charamba woensdag. Het leger schoot er met scherp naar aanhangers van de oppositie die claimen dat er gesjoemeld wordt met het resultaat van de verkiezingen van maandag.

President Emmerson Mnangagwa houdt de oppositie “verantwoordelijk” voor het verlies van mensenlevens tijdens de manifestaties, zo bleek uit een mededeling die hij woensdag liet verspreiden.

De oppositiepartij MDC veroordeelt dan weer dat het leger “zonder duidelijke reden” met scherp schoot naar betogers. “We veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen de brutaliteit waarvan we vandaag zonder enige reden het slachtoffer zijn geworden”, zei woordvoerder Nkululeko Sibanda.

Eerder op de dag had de kiescommissie aangekondigd dat de partij Zanu-PF van Mnangagwa de meerderheid van de zetels in het parlement had gewonnen. De winnaar van de presidentsverkiezingen is nog niet bekendgemaakt.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: EPA-EFE