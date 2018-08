Hij miste de trip naar Brussel, maar nu werd Toby Alderweireld toch gehuldigd voor zijn sterk WK

De huldiging van de Rode Duivels in Laken en Brussel had hij gemist. En dus organiseerde het district Ekeren dan maar een privé-feestje voor Toby Alderweireld. De Rode Duivel schreef gisteren een boodschap in het “Gulden Boek” en maakte tijd om handtekeningen uit te delen in Hof De Bist.

“Hier heb ik uren met mijn broers gevoetbald. Toen ik werd uitgenodigd heb ik meteen ja gezegd.”

“Ik was er graag in Brussel bijgeweest en ik heb er ’s ochtends nog alles aan gedaan erbij te zijn. Toen ik achteraf de beelden zag van de mensenmassa op de Grote Markt en de bus die rondging, vond ik dat wel spijtig. Maar ik was echt te ziek. Deze huldiging maakt veel goed. Ik dacht dat er misschien vijftien man zou komen, maar het waren er veel meer.”

2.000 Ekerenaren om precies te zijn. Toby Alderweireld kreeg nog luid applaus omdat hij in september vader wordt. Vragen waar zijn kind zijn eerste maanden zal doorbrengen, ging hij handig uit de weg. Voorlopig is het Londen, waar zijn contract nog doorloopt bij Tottenham. Maar als United-manager José Mourinho zijn zin krijgt, en Tottenham-voorzitter Daniel Levy wil meewerken, kan het ook nog Mancheseter worden. Uiterlijk op 9 augustus weet de ereburger van Ekeren waar hij aan toe is.