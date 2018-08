Beerschot Wilrijk giet samenwerking met clubicoon Hernan Losada in vijfjarig contract

Beerschot Wilrijk en Hernan Losada hebben woensdag hun handtekeningen onder een vijfjarig contract gezet. De voormalige aanvoerder nam vorig seizoen afscheid van het professionele voetbal. Nu is ook meteen duidelijk wat zijn rol binnen de club zal zijn.

Losada nam eind mei afscheid als voetballer op het Kiel en werd nadien opgenomen in de technische staf van de A-ploeg. De Argentijn blijft nog steeds een graag geziene gast bij Beerschot Wilrijk en dat heeft de club woensdag met het nieuwe contract nogmaals onderstreept.

“Het bestuur heeft alle vertrouwen in de sportieve staf”

De voormalige middenvelder wordt naast assistent-coach van het eerste elftal ook hoofdcoach van de beloften, lid van de technische commissie en scout. “Met het concretiseren van de overeenkomst hebben we het sportief beleid voor de volgende jaren vastgelegd”, zegt Jan Van Winckel, hoofd van de technische commissie. “Met Stijn Vreven als coach en sportief manager van het eerste elftal, Marc Noe als assistent en sportief manager van de beloften en de U18 en Hernan Losada als assistent en coach van de beloften hebben we de juiste personen om de club sportief te leiden. Het bestuur heeft alle vertrouwen in hen en zal mee helpen de juiste randvoorwaarden te creëren. Dit allemaal om de doelstelling van de club, een stabiele club in 1A worden met 30% eigen opgeleide jongeren, te kunnen invullen. Verder zal Hernan de scouting in Zuid-Amerika opstarten zodat we met onze connecties ter plaatse jonge talenten kunnen opsporen.“”

Losada heeft in zijn eerste oefenwedstrijden als coach van de beloften reeds indruk gemaakt: tegen AA Gent behaalde hij met zijn een mooi 1-1 gelijkspel, tegen Heist wonnen de beloften. “Het is heel hard werken maar ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing”, zegt hij. “Het is heel boeiend. Ik doe dit met hart en ziel en ben bijzonder blij en dankbaar dat de club me een mooi contract heeft aangeboden. Ik ga er alles aan doen om hier een nieuwe carrière uit te bouwen en ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring en leergierigheid de club kan helpen. Beerschot is mijn club en ik wil dat zo houden.”