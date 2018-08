We gaan minder de deur uit om een opleiding te volgen

Een cursus in het volwassenenonderwijs volgen zonder je zetel uit te komen? Dat zogenaamde afstandsonderwijs is op één jaar tijd met elf procent gestegen. Studenten volgen vandaag al meer dan één op vijf cursussen deels van thuis uit. “Dat maakt het veel makkelijker om een opleiding te combineren met je werk en je ­gezin”, zegt parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Een cursus fotografie, boekhouden of Frans. Wie een opleiding volgt aan een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) gaat daar steeds minder de deur voor uit. Het departement onderwijs telde tussen april 2017 en maart 2018 196.618 inschrijvingen of 22 procent van het totaal in dat zogenaamde gecombineerd ­onderwijs.

Gecombineerd omdat je die cursussen nooit helemaal van thuis uit kan volgen. Het ligt wettelijk vast dat op zijn minst het examen in het CVO moet plaatsvinden. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over unieke cursisten, want één student kan zich voor meerdere modules ­inschrijven.

Hoeveel je thuis achter de computer doet, is afhankelijk van de opleiding en het CVO. Dat kan variëren van één les tot quasi ­allemaal. “Dat maakt het makkelijker om een opleiding te combineren met het werk of je gezin”, zegt Vlaams Parlementslid ­Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg bij het departement onderwijs.

Dat het aantal inschrijvingen in zo’n systeem met elf procent is gestegen in vergelijking met een jaar eerder, noemt hij daarom een goede zaak. “Als het de bedoeling is zoveel als mogelijk mensen op de arbeidsmarkt te krijgen of te houden, dan moeten we alle drempels wegwerken om een opleiding te volgen of zich bij te scholen”, zegt hij. Broodnodig, want uit verschillende studies blijkt dat wij Belgen geen kraks zijn in levenslang leren.

Daarom heeft de Vlaamse regering financiële stimulansen in het leven geroepen om cursussen digitaal aan te bieden. “Permanente aanwezigheid van de cursist is in het volwassenen­onderwijs een achterhaald principe”, zegt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

Voldoende uren

Afstandsonderwijs in een CVO betekent niet dat je een boek ­afhaalt, dat thuis instudeert en op het einde van een semester terugkomt voor het examen. “We werken met digitale leerplatformen of apps waarop cursisten oefeningen maken”, zegt Johan Nicasie, directeur van CVO LBC-NVK in Antwerpen. “Wij moeten kunnen bewijzen aan de overheid dat ze voldoende uren met de cursus bezig zijn geweest, anders krijgen we geen financiering.”

Ondanks de positieve reacties vanuit de politiek heeft het systeem volgens Nicasie ook zijn beperkingen. “Het vraagt veel discipline van de cursisten om de leerstof op eigen houtje te ­oefenen”, zegt hij. “Bovendien geven onze ­cursisten zelf aan dat ze de voorkeur geven aan contact­onderwijs.”