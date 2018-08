Crisis: van laatste zestien Champions League naar pijnlijke exit in voorrondes, zorgt Nederlander voor de redding?

Het gaat niet goed met FC Basel. De Zwitserse topclub was de voorbije jaren een vaste waarde in de Champions League, maar dit seizoen loopt het fout.

Basel maakte vorige week bekend dat Raphael Wicky niet langer de trainer is van de club. De 41-jarige Zwitser stond sinds vorig jaar aan het hoofd van het team dat toen in de achtste finales van de Champions League verloor van Man City. Deze jaargang kreeg hij de motor echter niet aan het draaien.

Basel verloor toen de heenmatch in de tweede voorronde van de Champions League van het Griekse PAOK Saloniki. Ook de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in Zwitserland ging verloren, na een thuisnederlaag tegen Sankt Gallen. Vorig seizoen greep Basel na acht succesvolle jaren op rij naast de titel. Young Boys ging met de eerste plaats aan de haal.

Nieuwe trainer

De 39-jarige Alexander Frei, die zijn profloopbaan bij Basel afsloot en de U18 onder zijn hoede had, nam de taken van Wicky voorlopig over. Maar zonder succes. In de terugwedstrijd werd voor eigen volk met 0-3 verloren van PAOK na goals van Fernando Varela, Aleksandar Prijovic en Omar EL Kaddouri.

Exit Basel dus in de tweede voorronde van het kampioenenbal. Er rest nu nog een kwalificatiecampagne voor de groepsfase van de Europa League, maar eerst moet er een trainer gevonden worden. Frank de Boer is kandidaat. “Het is wel een club die in mijn rijtje past”, reageerde de Nederlander bij Ziggo Sport. “Ik denk niet dat ik de enige ben die op het lijstje staat, maar het is een interessante club, dat zeker.”