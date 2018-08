Ook agent kan geen ziektedagen meer opsparen

Naast de ‘gewone’ federale ambtenaren zullen ook de 40.000 politiemensen in dit land geen ziektedagen meer mogen opsparen. Bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) werkt aan een regeling die op 1 januari zou moeten ingaan. De vakbond ACV kondigt alvast acties aan. “Dit is een pure besparingsmaatregel die agenten treft.”

Het stelsel van opgespaarde ziektedagen lijkt op zijn laatste pootjes te lopen. Nadat eerder bekendraakte dat het systeem voor federale ambtenaren zal herzien worden, is nu duidelijk dat dit ook voor politiemensen zal gelden.

Het systeem bestaat erin dat elke politieman 21 ziektedagen per jaar krijgt. Als hij ziek wordt, mag hij de dagen die hij afwezig is, van die ziektedagen aftrekken en behoudt hij 100 procent van zijn loon. En als hij de dagen niet opgebruikt, mag hij ze naar het volgende jaar overhevelen.

Oudere agenten bouwden door het spaarsysteem tot twee jaar ziektedagen op. In het verleden gebeurde het dan dat sommigen twee jaar voor hun pensioen thuis konden blijven en hun ziektedagen mochten opsouperen.

Onrechtvaardig

“Het ziektedagensysteem zoals het bestond, was niet meer van deze tijd en bovendien onrechtvaardig”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon. “De nieuwe regeling moet – na overleg met de bonden – ingaan op 1 januari. We zullen wel niet raken aan opgebouwde rechten. Iemand die vandaag zijn ziektedagen heeft, behoudt ze. Voort opsparen wordt wel onmogelijk. Het wordt voor de politie trouwens gelijk oversteken met de andere federale overheidsdiensten, want ook daar wordt het systeem hervormd. Voor ons is dit net een slimme besparing.”

Loonverlies

Alvast de christelijke vakbond ACV-politie liet gisteren weten dat ze de wijzingen niet zien zitten. “Dit is een pure besparingsmaatregel, op kap van de politieman”, zegt secretaris Joery Dehaes. “De politiemensen krijgen de ene na de andere opdoffer te slikken. Veel langer werken, strengere tuchtwet, afbouw van onze vergoedingen en nu dit. Jambon prijst altijd het werk van de agenten. Maar in die maatregelen zien wij die waardering niet terug.”

De vakbond zegt dat politiemensen loonverlies zullen lijden. “Het goede aan die 21 dagen was dat de agent thuis kon zijn met 100 procent wedde. En dat hij een reserve kon opbouwen voor mocht hij bijvoorbeeld zijn pols breken na een interventie op straat. Als we geen dagen meer kunnen opsparen, vallen agenten vanaf dag 22 al terug op 60 procent van het loon.”

En die misbruiken uit het verleden? “Die zijn er grotendeels uit door verstrengde controles van de medische dienst.”