Al 94 kinderen ziek op kamp door voedselvergiftiging

In een maand tijd zijn bijna honderd kinderen op kamp geveld door een voedsel­vergiftiging. Het federaal voedselagentschap (FAVV) moest al tussenkomen op acht jeugdkampen, meer dan dubbel zo veel als normaal. “De warmte is vaak de boosdoener”, zegt Dorine Van Geert van het FAVV.

Er waren waarschuwingen uitgestuurd, folders op­gemaakt en tips gegeven, maar toch zijn deze zomer al uitzonderlijk veel kinderen ziek geworden op kamp door een voedselvergiftiging. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel­keten (FAVV) is al acht keer tussengekomen op een jeugdkamp omdat kinderen massaal ziek waren geworden. “Alles samen zijn 94 kinderen ziek geworden, elf van hen zijn in het ziekenhuis beland”, zegt Dorine Van Geert van het FAVV.

De boosdoener is het warme weer: als het eten op kamp niet koud genoeg bewaard wordt, bederft het sneller en kan dat de kinderen ziek maken. Ze kunnen ook ziek worden van waterflessen die te lang in de zon zijn blijven staan.

Het onderzoek naar de oorzaak is in de meeste gevallen nog aan de gang, als die oorzaak al vastgesteld kán worden. Op twee kampen stelde het FAVV een uitbraak van het norovirus vast, dat buikgriep kan veroor­zaken. In een ander kamp ging het om de bacillius ­cereus. “Die hadden we gevonden in brikken melk die niet goed waren bewaard”, zegt Van Geert. In Limburg werden acht kinderen ziek nadat ze pannenkoeken hadden ge­geten. Op een kamp in Luxemburg hadden dertig scouts­leden verzorging nodig nadat ze misselijk waren geworden.

Geen besmet eten, maar kinderen

Bij de chiro moesten deze zomer al twee kampen vroeg­tijdig worden afgebroken omdat kinderen ziek waren geworden. Zo moest de chiro van het West-Vlaamse Bese­lare vroeger terugkeren uit Herbeumont. “Maar daar lag geen besmet eten aan de basis”, zegt Erwin Cools, directeur van Chirojeugd Vlaanderen. “Het kan ook gaan om zieke kinderen die daar de anderen besmetten. Wij hebben net het gevoel dat onze groepen heel goed voor­bereid vertrekken: het is al lang warm, de hitte is geen verrassing voor de kamp­organisatoren.”

Dat zegt ook Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “We hebben onze groepen uitvoerig geïnformeerd om extra veel aandacht te hebben voor voedselveiligheid”, zegt hij. “Bidons met drinkwater in de schaduw zetten, opletten met stilstaand water omdat het een bron van ziektekiemen kan zijn, enzovoort. De raad wordt goed opgevolgd.”