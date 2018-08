Raf Simons steekt alle Kardashians in lingerie

Alle zussen uit de Kardashian-Jenner-clan samen krijgen? Het is een serieuze opgave. Maar voor modeontwerper Raf Simons doen ze het. Kourtney (39), Kim (37), Khloé (34), Kendall (22) en Kylie (20) poseerden gewillig voor een lingerie- en kledingshoot van Calvin Klein. Onze landgenoot is daar momenteel artistiek directeur, nadat hij de deur van het Franse modehuis Christian Dior achter zich dicht trok.

Op de zwart-witbeelden dartelen de vijf zussen in een grasveld, klimmen ze in bomen en schommelen ze erop los. Zus Khloé was toen 8,5 maand zwanger van dochter True. De campagne focust dan ook op de intieme band tussen de zussen, onder het motto My Family, My Calvins.

Simons was overigens niet de enige Belg op de set. Antwerpenaar Willy Vanderperre maakte de foto’s.

Raf Simons en fotograaf Willy Vanderperre Foto: AFP

