Maithili verliest na twee jaar strijd tegen zeldzame kanker: “Ze is rustig heengegaan, in het gezelschap van haar familie”

Brugge - Na iets meer dan twee jaar vechten verloor de 13-jarige Maithili Vanhille uit Assebroek (Brugge) gisteren haar moedige strijd. Het meisje stierf thuis tussen haar warme gezin. “Ze is heel rustig, vredig en zonder pijn heengegaan”, zegt haar papa. “Ze is vertrokken op het moment dat haar ouders en haar broer bij haar waren. Haar hondje gaf haar likjes. Ze zal voor altijd onze liefste prinses blijven.”

“Gisteravond wilden we Maithili haar pijnstillers toedienen”, zegt papa Sam. “Met het hele gezin en hondje ­Marie zaten we rond haar. We hebben gezegd dat ze mocht loslaten, als ...