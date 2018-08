Belgische chirogroep aangereden aan Nederlandse grens, meisje (15) zwaargewond

Lommel - In het Nederlandse Bergeijk, vlak over de grens met Lommel, is woensdagavond een Belgische groep chiroleden aangereden. Een van de ongeveer twintig jongeren, een meisje van vijftien, werd omstreeks 20.45 uur door een auto gegrepen. Ze werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is ondertussen stabiel.

De aanrijding gebeurde op de Witrijtseweg in Bergeijk. Het meisje liep daar in een groep van ongeveer twintig jongeren, toen ze plotseling door de auto werd geschept. De bestuurder van de wagen zou ook een Belg zijn. Hij wordt verhoord door de politie.

Het slachtoffer is eerst behandeld door toegesneld ambulancepersoneel. Na eerste zorgen ter plaatse werd ze zwaargewond met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. “Haar toestand is stabiel en ze is buiten levensgevaar, maar moet in het ziekenhuis blijven”, aldus Erwin Cools, directeur van Chirojeugd Vlaanderen.

De rest van de groep bleef ongedeerd, maar is in shock. Ze worden opgevangen door Slachtofferhulp. Volgens de politie zijn de leden van de scoutsgroep heel erg geschrokken en onder de indruk van de gebeurtenis. “Naast de eerste hulpverlening voor het slachtoffer, die uiteraard alle prioriteit had, was ook de zorg voor deze groep van belang”, zegt de politie. Ze zijn overgebracht naar een locatie waar slachtofferhulp hen bijstaat. Het is voorlopig niet geweten van waar de jongeren precies afkomstig zijn.

De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval nog.

Chirogroep

De Nederlandse politie had melding gemaakt van een Belgische scoutsgroep, maar het betreft Chirogroep Roosbeek uit Boutersem, bevestigde burgemeester Sarah Boon aan Belga.

