Trainer van Axel Witsel laat zijn licht schijnen over de transfersaga: “Een afkoopclausule? Ja, maar...”

Vertrekt Axel Witsel deze zomer uit China of niet? De Rode Duivel kan naar Borussia Dortmund maar zijn club Tianjin Quajian doet moeilijk over de afkoopclausule van 20 miljoen euro. Trainer Paulo Sousa liet dan maar zijn licht schijnen over de zaak.

“Voor zover ik weet, heeft Witsel een afkoopclausule in zijn contract. Die kan echter alleen geactiveerd worden tijdens de Chinese transferperiode. En omdat die nu gesloten is (sinds 13 juli, red.), kan deze transfer dus niet doorgaan”, vertelde de Portugees aan de Chinese tv-zender CGTN.

“Ik heb dan ook geen informatie over een tranfer van WitseL Noch van de club, noch van de speler. Ik ben ervan overtuigd dat Witsel naar ons zal terugkeren. Hij is een belangrijke speler voor ons team en zal ons helpen in het tweede deel van het seizoen. Ik hoop ook dat de belangen van onze club bescherm worden door de voetbalbond en andere organisaties”, klonk het.

De Chinese transfermarkt opent terug op 1 januari 2019. Dortmund zal dus tot dan moeten wachten om Witsel in huis te halen. Of onderhandelen met Tianjin voor een hogere som.

