Beterschap op komst voor de VAR: scheidsrechtersbaas praat met Luikse firma over buitenspellijn

In de debriefing van scheidsrechtersbaas Johan Verbist van Standard-AA Gent bevestigde hij wat wij in onze zaterdagkrant schreven: de videoref (VAR) kan bij buitenspelfases geen eigen lijn trekken zoals wij op tv zien. Als het van Johan Verbist afhangt, komt daar zo snel mogelijk verandering in.

De Referee Office, het hoogste scheidsrechtersorgaan, en de Pro League, de vertegenwoordiging van alle profclubs, zijn in gesprek met de Luikse firma Deltacast, een wereldvermaard bedrijf op het vlak van visuele effecten. Bedoeling is om een systeem aan te kopen waarmee de videorefs zelf een buitenspellijn kunnen trekken. De huidige lijn tijdens alle tv-uitzeningen wordt ook al geleverd door Deltacast.

Waarom de VAR dan niet de huidige lijn of het bestaande systeem kan gebruiken? Omdat de huidige lijn wel zeer accuraat, maar niet perfect is. “In bepaalde zones van het veld heeft de computer het moeilijker”, zo gaf Sebastian Runge toe, de verantwoordelijke voor de VAR tijdens het voorbije WK. Daarom werden in Rusland twee extra camera’s ingezet tussen de middellijn en de zestienmeter. “Ondanks de aanwezigheid van 37 tv-camera’s hebben we moeten vaststellen dat door de kijkhoek een bepaalde zone onvoldoende gedekt werd om buitenspelbeslissingen te nemen”, aldus Runge.

Een systeem dat wordt gebruikt door de VAR moet eerst worden goedgekeurd door de internationale reglementencommissie IFAB. Deltacast staat in contact met de wereldvoetbalbond FIFA, maar heeft nog geen indicatie van welke richting men precies wil uitgaan met het nieuwe systeem.

Het belang van het frame

Laatste discussiepunt is het zogenaamde frame dat wordt gebruikt. Wedstrijden worden opgenomen met 25 frames per seconde. Soms zit het moment waarop de bal wordt geraakt tussen twee frames in, soms is het niet duidelijk in welk frame de bal precies geraakt wordt. Bij een zender valt te horen dat ze met hun eigen software enkele keren tot andere resultaten zijn gekomen dan Deltacast.