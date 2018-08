Wout Faes keert met KV Oostende terug naar Anderlecht: “Ik kreeg geen uitleg waarom ik weg moest”

Hij rolt met zijn ogen als we hem nog maar eens een vraag stellen over de gelijkenis met David Luiz. Hij is Wout Faes (20) en wil zijn eigen naam maken. Daartoe kreeg hij de kans niet bij Anderlecht, maar wel tijdens enkele uitleenbeurten in Nederland. Nu kan de verdediger uitgroeien tot sterkhouder bij Oostende. “Ik was een atypische Anderlecht-verdediger.”