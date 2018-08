CLUBNIEUWS. Slecht nieuws voor Club Brugge, debuut in mineur voor Junior Edmilson

Bij Club Brugge kregen ze geen goed nieuws uit de ziekenboeg. Standard verloor Junior Edmilson alsnog aan het buitenland, maar de voormalige Luikse sterkhouder startte zijn carrière bij Al-Duhail in mineur. Dat en nog meer in uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Teambuilding

Alvorens de voorbereiding op de thuismatch van zaterdag tegen Zulte Waregem helemaal in te zetten, organiseerde AA Gent gisteren eerst nog een soort teambuildingsactiviteit, waarbij ook de partners van alle spelers en heel wat clubmedewerkers uitgenodigd werden. Onder een stralende zon kon het ruime gezelschap genieten van een heerlijk tuinfeest aan de boorden van de Leie. (ssg)

ANTWERP. Bölöni oefent aanvalspatronen

In aanloop naar de eerste thuismatch van het nieuwe seizoen tegen Kortrijk besteedde coach Laszlo Bölöni gisteren extra aandacht aan het Antwerpse aanvalsspel. Na enkele doorgedreven loopoefeningen legde de Roemeen nog eens de aanvallende patronen uit. Vooral acties en voorzetten van de flank speelden daar een grote rol in. Tot slot moesten enkele wedstrijdvormen het vizier van Bolingi en co. op scherp stellen.

Na de gezamenlijke training mochten creatievelingen als Hairemans, Rodrigues en Lamkel Zé nog even nablijven om hun individuele acties en samenspel nog te verbeteren.Eén minpuntje: spits William Owusu haakte, uit voorzorg, al snel af met last aan de kuit. Batubinsika liep enkele rondjes en werkte nadien binnen verder. Voor hem is het nog zoeken naar de juiste belasting. Buta werkte individueel. (dipe)

CERCLE BRUGGE. Opnieuw op afzondering

Ook voor de eerste thuismatch van het seizoen tegen Lokeren gaat Cercle opnieuw op afzondering.

Lusamba en Cardona zijn nog onzeker. Pas vandaag zal blijken hoever het staat met hun genezingsproces.

CEO Marc Vanmaele verontschuldigde zich bij zijn Japanse collega voor het vuil achterlaten van de kleedkamer op Stayen.

Gisteren mochten de fans de enige open training van de week bijwonen. (kv)

CLUB BRUGGE. Denswil out voor Moeskroen

Slecht nieuws voor Ivan Leko: hij moet verdediger Stefano Denswil waarschijnlijk missen voor de verplaatsing naar Moeskroen van zondagavond. Denswil werd tegen Eupen vervangen met een lichte hamstringblessure en liet zich gisteren alweer niet zien op training. Gezien de aard van de blessure zal Club geen risico willen nemen, waardoor Poulain, Mitrovic en Decarli op Le Cannonier hoogstwaarschijnlijk de achterlinie vormen.

Of het moet zijn dat Brandon Mechele plots miraculeus snel terugkeert, al lijkt die kans nihil. Mechele trainde gisteren nog steeds apart met de bal en kampt met een blessure aan de buikspieren. Hij lijkt vooral te moeten mikken op een terugkeer voor de thuiswedstrijd tegen Kortrijk van volgende week vrijdag. Nakamba trainde alweer met de groep, terwijl Diatta, Mata en Gabriël apart trainden.

Limbombe, Refaelov en Diaby zijn al een tijdje niet meer welkom op training. Zij wachten nog steeds op een transfer. (jve)

KV KORTRIJK. Mühren mag niet langer meetrainen

De spelers die mogen vertrekken (Verboom, De Mets, Heylen), blijven tot nader order meetrainen met de A-kern. Alleen voor Robert Mühren is dat niet het geval. Ook de Nederlander moet weg, maar hij moet ook meetrainen met de beloften, die gisteren een oefenmatch speelden tegen Wetteren.

Voor de verplaatsing van zaterdagavond naar AA Gent geldt geen combiregeling. (kv)

LOKEREN. Vlotte winst

Lokeren won dinsdagavond met een gemengd elftal van beloften en A-spelers een oefenmatch met 1-3 bij tweede amateurklasser Sint-Niklaas. Benchaib opende met het hoofd al vroeg de score. Na rust liepen de Waaslanders via doelpunten van Söder en Symons uit tot 0-3. In het slot kon Verspeeten van op de stip de eer nog redden voor Sint-Niklaas. (ssg)

STANDARD. Debuut in mineur voor Edmilson

Ng voor Standard zijn transfer officieel communiceerde, maakteJunior Edmilson gisteren zijn debuut voor Al-Duhail. In de match om de Sheikh Jassem Cup, de Qatarese Supercup, tegen Al-Rayyan (1-1) werd de ex-speler van de Rouches op het uur vervangen. Edmilsons nieuwe club verloor na strafschoppen met 5-3. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Mijlpaal voor Roef

Davy Roef staat voor een mooie mijlpaal. Als de doelman vrijdagavond aan de aftrap verschijnt tegen ­Standard, wordt dat de vijftigste wedstrijd van de 24-jarige doelman in eerste klasse. Roef debuteerde bij Anderlecht, waar hij achttien matchen tussen de palen stond. Na een halfjaartje bij het Spaanse Deportivo keepte hij ondertussen toch ook al 31 competitieduels voor Waasland-Beveren. Morgen kan nummer 50 dus volgen. (ssg)