Chaos tijdens Spaanse vlucht van Ryanair: smartphone schiet in brand na explosie van externe batterij

Passagiers op een vlucht van Ryanair zijn in paniek geëvacueerd, nadat een smartphone in brand vloog. De mobiele telefoon was aangesloten op een externe batterij, die in de handbagage zat. Dat melden verschillende Spaanse sites.

Het had een korte vlotte vlucht moeten worden, toen passagiers inscheepten in de luchthaven van Barcelona El Prat om naar Ibiza te vliegen, ongeveer een uurtje verder. Maar dat liep al snel anders af.

Het vliegtuig was nog niet vertrokken, toen de chaos losbarstte. Het vliegtuig stond al op de taxibaan, toen er een brandgeur en rookontwikkeling ontstond in het bagagerek, afkomstig van een smartphone en externe batterij. De eigenaar van de telefoon, een man uit Nieuw-Zeeland, probeerde het toestel er nog uit te halen, maar daardoor belandde het brandend voorwerp tussen de passagiers. Op een video van een filmende toeschouwer is te horen hoe iedereen begon te roepen, terwijl één man de smartphone probeert de blussen met wat water.

Ondertussen was de paniek echter verspreid over het hele vliegtuig. Het personeel van Ryanair besloot het vliegtuig dan ook te evacueren met de glijbaan. Al ging dat ook niet van een leien dakje, omdat heel wat passagiers zich lieten leiden door de paniek.