Straffe beelden: elektrische scooter ontploft in appartement tijdens opladen

Een gezin uit de Chinese hoofdstad Peking is opgeschrikt door de ontploffing van een elektrische scooter. Het voertuig stond in de woning op te laden toen er zich plots veel rook ontwikkelde. Gelukkig was de reactie van de vader snel genoeg om zijn gezin net op tijd in veiligheid te brengen.

Een bewakingscamera kon het incident in het appartement vastleggen. Het gezin zat rustig in de zetel toen er op een bepaald ogenblik een korte knal volgde. De vader en zijn dochter hadden al snel in de gaten dat er iets niet pluis was. De man probeerde bijgevolg zo snel mogelijk de stekker uit het stopcontact te halen, maar door de enorme rookontwikkeling nam hij dan toch het zekere voor het onzekere. Hij droeg zijn dochter meteen de kamer uit, waarna de scooter amper enkele seconden later ontplofte.

Sinds de beelden ook online opdoken, kreeg de vader al vele lovende reacties voor zijn snelle reactie. Niet enkel de ontploffing zelf gold overigens als een gevaar voor het gezin. Ook de rook uit de brandende batterijen was bijzonder giftig en kon volgens de lokale brandweer een mens laten stikken in amper enkele seconden.