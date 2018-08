21-jarige met voorlopig rijbewijs vliegt uit bocht en belandt met wagen in het water

Gent / Evergem - Een 21-jarige bestuurster uit Evergem met een voorlopig rijbewijs is in de nacht van woensdag op donderdag met haar wagen in het water beland ter hoogte van de Nieuwbrugkaai aan Portus Ganda. De jongedame kon op eigen krachten uit haar wagen kruipen, maar werd wel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 3.40 donderdagochtend op de Nieuwbrugkaai aan Portus Ganda, niet ver van het zwembad Van Eyck. De jonge vrouw uit Evergem, die met een voorlopig rijbewijs reed, kwam er met haar witte Fiat 500 vanuit de richting van de Dampoort aangereden en reed dus in de tegenovergestelde richting in de eenrichtingsstraat.

GPS

Aan de bocht ter hoogte van het Veermanplein liep het echter fout. De Fiat ramde twee fietsenrekken en belandde in het water. De 22-jarige bestuurster kon op eigen krachten uit haar wagen kruipen en naar de kant zwemmen, maar werd ter controle wel afgevoerd naar het AZ Sint-Lucas. Ze raakte lichtgewond bij de crash.

De jonge vrouw verklaarde aan de politie dat ze "meer naar haar gps aan het kijken was dan naar de rijweg", en op die manier in het water belandde. De brandweer van Zone Centrum kwam ter plaatse met duikers en een kraan, om de Fiat uit het water te halen. De duikers bevestigden de sleepkabels aan de achteras van de Fiat, die nadien op de Nieuwbrugkaai gehesen werd.