Israël blokkeert opnieuw brandstofleveringen aan Gaza

Israël blokkeert donderdag opnieuw een levering van brandstof en gas aan de Gazastrook, als vergelding voor de lanceringen van vuurvliegers vanuit de Palestijnse enclave richting Israël. Dat heeft de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman meegedeeld.

De maatregel zal zeker voelbaar zijn in de Gazastrook, die al regelmatig te kampen heeft met ernstige stroomstoringen, vooral dan in de ziekenhuizen.

In een verklaring zei Lieberman dat de sanctie een reactie is op “de voortzetting van terrorisme met vuurvliegers en confrontaties aan de grens” tussen Israël en Gaza.

Op 17 juli heeft Israël de blokkade waaraan het de Gazastrook al meer dan tien jaar onderwerpt, nog verstrengd, door de leveringen van brandstoffen te blokkeren. Volgens de autoriteiten was dat omdat door vuurvliegers die vanuit Gaza gelanceerd werden, zo’n 3.000 hectaren in het zuiden van Israël in rook is opgegaan.

Op 9 juli kondigde Israël de sluiting van de Kerem Shalom-terminal aan, de enige plaats waar goederen door kunnen. De sluiting werd eind juli gedeeltelijk opgeheven nadat Hamas een wapenstilstand had afgekondigd. Vanaf dan werden er veel minder vuurvliegers gelanceerd, maar volgens de Israëlische brandweer is daar de laatste dagen weer verandering in gekomen.

Volgens de Wereldbank is 80 procent van de twee miljoen mensen in de kuststrook afhankelijk van hulp.