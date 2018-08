Broer van Bart De Wever haalt uit naar stadsbestuur: “Troosteloze urbanistische puinhoop”

Deurne - Professor Bruno De Wever kaart in een opiniestuk de problemen aan in zijn woonplaats, het Antwerpse district Deurne. Daarbij schuwt de broer van Antwerps burgemeester Bart De Wever kritiek op het stadsbestuur niet: er wordt te weinig gedaan voor de armen in de wijk en het district mist een eigen identiteit. “Hoewel ik nergens langer heb gewoond, voel ik mij niet echt een Deurnenaar en ik weet niet of dat ooit zal lukken.”

Al bijna twintig jaar woont Bruno De Wever in Deurne. Samen met een groep vrienden kocht hij in 2001 een vervallen kasteeltje en renoveerde het. De vijf gezinnen wonen er nog altijd samen met veel plezier. “Ondanks Deurne”, schrijft De Wever in een opiniestuk in het politieke maandblad Sampol. Want het district kent nogal wat problemen, klinkt het.

Zo heeft Deurne geen centrum, maar wordt het door het park het Rivierenhof gesplitst in noord en zuid. Waar het zuidelijke deel voornamelijk rustige straten kent met mooie (eensgezins)woningen, is Deurne-Noord -waar De Wever woont- “ de urbanistische puinhoop van het Sportpaleis”, met “troosteloze stedelijke canyons” en “”uitgeleefde hoogbouw”. Dat een stad twee gezichten heeft, is geen uitzondering, schrijft de broer van de Antwerpse burgervader nog. “Maar meestal hebben die een kern die smoel en soms ziel geeft aan het geheel. Deurne heeft dat niet.”

Granaat

Bovendien zijn de inwoners van Deurne-Noord, afkomstig uit alle windstreken, veelal arm. Ze wonen in straten waar “veel drugs worden gedeald en ook al eens een granaat wordt gesmeten”. De bewoners zijn aangewezen op de voorzieningen in de buurt, maar die zijn er amper. De buurtcoaches en pleinwerkers die er waren, zijn door het bestuur ontslagen, schrijft De Wever. Ook ontbreekt het aan “pleisterplekken”, zoals cafés, restaurants of musea.

De grote gezinnen in de buurt wonen vaak in kleine woningen. Er moeten dan ook betaalbare en degelijke (sociale) woningen komen, aldus De Wever nog. “Niet bepaald een prioriteit voor het huidige stadsbestuur, zoals mijn buurtgenoten sowieso weinig cadeaus hebben gekregen. Maar bovenal, beste toekomstige stadsbestuurders, zet meer middelen in om armoede te bestrijden. De kinderarmoede zie je hier gewoon op straat.”

Reactie Bart De Wever

Burgemeester Bart De Wever zegt de zorgen van zijn broer te begrijpen, maar geeft aan dat er al veel veranderd is, meldt Het Laatste Nieuws. “Ik deel zeker een aantal bezorgdheden van mijn broer, maar er is al veel gebeurd in Deurne en er zal nog meer gebeuren, ten goede. Te negatief doen over het district helpt niemand.”