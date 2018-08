Jonge vrouw die klappen kreeg van man die haar lastigviel, lanceert website zodat ook anderen hun verhaal kunnen delen

Marie Laguerre, de jonge vrouw die een slag in het gezicht kreeg nadat ze een man die haar lastig viel had aangesproken, heeft een website gelanceerd waarop getuigenissen worden verzameld van grensoverschrijdend gedrag.

De beelden van het incident gingen vorige week de wereld rond. De 22-jarige Marie Laguerre kreeg aan een café in Parijs te maken met ongepaste commentaar, vieze geluiden en handgebaren van een voorbijganger. De Française liet dat niet zomaar gebeuren. “Hij riep vieze dingen naar me en ik riep terug dat hij moest zwijgen”, vertelde ze achteraf aan Le Parisien. “Ik voelde mij beledigd en wilde me niet laten doen”. Marie wandelde verder. De man draaide zich daarop echter om, ging Marie achterna en gaf haar een stevige klap in het gezicht. De man zou ook een asbak genomen hebben en die naar Marie hebben gegooid.

Het voorval was gefilmd door de bewakingsbeelden van het café. Marie postte die daarna op haar Facebookprofiel, met daarbij ‘dat we niet langer moeten zwijgen’.

En dat wil ze nu ook doen met de website die ze lanceert. Op ‘Nous Toutes Harcelement’ worden getuigenissen verzameld van vrouwen die op straat, op het werk of in de privésfeer te maken hebben gekregen met grensoverschrijdend gedrag. “Het is anoniem, en dat zal vrouwen toelaten om vrij te spreken”, zegt Marie over de website.

Laguerre deed de voorbije week meermaals haar verhaal in Franse en buitenlandse media. Ze kreeg van over heel de wereld ook steunbetuigingen, zowel van vrouwen als van mannen. Veel mensen vertelden ook hun ervaringen met seksuele intimidatie. Laguerre kwam ook in contact met vrouwenrechtenorganisaties. In een gesprek met een van die organisaties kwam het idee van de website naar boven.

Foto: AFP