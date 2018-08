Ciman afgetroefd door Juventus-jonkie, spanning tussen Chelsea en Arsenal, bijna wereldgoal van Benfica

Woensdagavond stonden er drie wedstrijden op het programma van de International Champions Cup, de prestigieuze reeks van oefenmatchen. Laurent Ciman kwam daarbij in actie met de MLS All-Stars.

Ciman en de beste spelers uit de Major League Soccer speelden een wedstrijd tegen Italiaans kampioen Juventus. Spijtig genoeg zonder Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic. De Oude Dame opende na 21 minuten de score na een stevige kopbal van Andrea Favilli. De 21-jarige spits, volgend seizoen op huurbasis bij Genoa, troefde Ciman af in de lucht: 0-1. Goed voor zijn derde goal op de ICC, na zijn twee doelpunten tegen Bayern.

Vijf minuten later hingen de bordjes opnieuw gelijk. Josef Martinez was iedereen te snel af in de zestien en scoorde de 1-1 voor de 72.317 aanwezige fans in Atlanta. Dat was ook de eindstand na 90 minuten, nadat Mehdi Benatia nog een bal van de lijn haalde, en dus volgden er strafschoppen. Daarin was Juve met 5-3 te sterk na een misser van Bradley Wright-Phillips.

Not a bad view Josef Martinez equalizes for #MLSAllStars pic.twitter.com/zt0sfP0L63 — Alicia Rose DelGallo (@OSAliciaD) 2 augustus 2018

Arsenal wint van Chelsea

In Dublin keken Arsenal en Chelsea elkaar in de ogen, uiteraard zonder Eden Hazard en Thibaut Courtois. Toch kwamen een aantal sterren aan de aftrap bij beide teams. Zoals Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan bij de Gunners, en Jorginho, Alvaro Morata en Pedro bij de Blues. Die kwamen al na vijf minuten op voorsprong via een rake kopbal van Antonio Rüdiger.

Chelsea leek zegezeker, ondanks een penaltymisser van Morata, maar dat was zonder Alexandre Lacazette gerekend. De Fransman scoorde in de 93ste minuut de gelijkmaker en dus moesten strafschoppen de winnaar bepalen. Daarin was Arsenal uiteindelijk de beste met 6-5.

Check out the highlights below as Arsenal defeated Chelsea 6-5 on penalties following a 1-1 draw in Dublin. #AFC #CFC #ICC2018 pic.twitter.com/Eit3zzoW4Y — Goal (@goal) 2 augustus 2018

Lyon verslaat Benfica

In de derde wedstrijd van de avond was Olympique Lyon met 2-3 te sterk voor Benfica. Marcelo scoorde in zijn eigen doel en dat van de Portugezen, Traoré krulde heerlijk binnen, Trerrier scoorde de derde Franse goal en Pizzi de tweede van Benfica.

A classy finish from former Chelsea man Bertrand Traore pic.twitter.com/9314K3ZzuU — Goal (@goal) 2 augustus 2018

Bijna scoorde Pizzi een tweede keer, maar zijn poging na een prachtige aanval strandde tegen de paal.