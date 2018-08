Video opgedoken van moment dat vliegtuig neerstort in Mexico

Er zijn videobeelden opgedoken van in het vliegtuig dat dinsdag is neergestort in de Mexicaanse deelstaat Durango. De amateurbeelden van een passagier laten vooral horen hoe de reizigers volledig in paniek raakten toen het toestel in een veld belandde. Ondanks de dramatische omstandigheden vielen er geen doden.

In totaal zaten er 103 mensen aan boord van het vliegtuig, een Embraer 190 van luchtvaartmaatschappij Aeromexico. Het toestel was op weg richting Mexico-Stad, maar had al kort na het opstijgen te kampen met problemen. Afgaande op de videobeelden leken de reizigers zich aanvankelijk rustig te houden tijdens het stormachtige weer, maar dat gevoel sloeg al snel om in paniek door de zware impact van de crash. Velen schreeuwden het uit van schrik en moesten hopen op een goede afloop.

Onmiddellijk na de crash konden de aanwezige bemanningsleden het vliegtuig evacueren. Pas nadien vatte het toestel vuur. Volgens officials raakten vrijwel alle passagiers lichtgewond, maar waren er geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Via een bericht op Twitter meldde Aeromexico woensdagochtend dat 64 mensen reeds het ziekenhuis mochten verlaten.

Zwarte dozen

Wat de oorzaak is van de crash, blijft voorlopig onduidelijk. De gouverneur van de deelstaat vertelde wel al in een persconferentie dat mogelijk de zware weersomstandigheden een rol speelden. Onderzoekers hebben intussen de zwarte dozen van het vliegtuig teruggevonden.

