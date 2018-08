De superster keert terug: Neymar sluit aan bij PSG-kern en deelt knuffels uit

Neymar heeft donderdag in het Chinese Shenzhen bij de spelersgroep van Paris Saint-Germain aangesloten, zo blijkt uit een video op sociaalnetwerksites.

Voor de duurste voetballer aller tijden is het meer dan vijf maanden geleden dat hij zijn Parijse ploegmaats zag. Eind februari liep Neymar een zware voetblessure op, waarna er een herstel van maanden volgde in Brazilië. Na de Wereldbeker in Rusland kreeg hij enkele weken verlof om te bekomen van de nederlaag tegen de Rode Duivels in de kwartfinales. De Braziliaanse vedette sprak nadien van de “grootste teleurstelling in zijn carrière”. Daarnaast werd hij gelinkt aan een eventuele transfer naar Real Madrid, eind vorige maand bevestigde Neymar echter in de Franse hoofdstad te zullen blijven.

Paris Saint-Germain vertoeft na een eerder bezoek aan Singapore sinds woensdag in China. Daar wordt zaterdag de Franse Supercup gespeeld tegen Monaco.