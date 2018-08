Dolle taferelen met AC Milan-fans bij aankomst Gonzalo Higuain in Milaan

Gonzalo Higuain is niet langer speler van Juventus. De Argentijnse spits verhuist samen met verdediger Mattia Caldara naar AC Milan. In ruil krijgt de Oude Dame Leonardo Bonucci terug. Bij Milan snakken ze opnieuw naar succes en dus waren de fans van de Rossoneri door het dolle heen. Dat blijkt uit beelden van de aankomst van 'El Pipita' in Milaan. Die ligt donderdag zijn medische testen af bij de club en zal er dan zijn contract tekenen.

Video of Higuain's arrival for his medicalpic.twitter.com/Iw5hOVK5qW — Milan Eye (@MilanEye) 2 augustus 2018

Another video of Higuain’s arrival in Milan and the fans receptionpic.twitter.com/wC8zr3iYyL — Milan Eye (@MilanEye) 1 augustus 2018