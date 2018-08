En de goal van de week viel in... Roemenië: fantastische omhaal in de Champions League

Geen Champions League dit seizoen voor CFR Cluj. De Roemeense club verloor in de tweede voorronde over twee wedstrijden van het Zweedse Malmö, de ex-club van Zlatan Ibrahimovic. Toch zullen de supporters van Cluj met plezier terugblikken op de terugwedstrijd. Damjan Djokovic scoorde namelijk een geweldige omhaal om zijn club op een 0-1-voorsprong te zetten.

The best goal of the Champions League season was scored in the 2nd qualifying round. CFR Cluj. Damjan Djokovic. Can you say I'm not right? pic.twitter.com/rcfpJZw8VV