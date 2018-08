Nederlandse topscheidsrechter verdedigt met verve de inzet van de videoref: “Ik ben zo blij dat die er is”

De WK-finale mocht hij niet fluiten, maar Björn Kuipers was alweer één van de topscheidsrechters in Rusland. De Nederlander liet Neymar zelfs weten dat hij zijn mond moest houden en floot de kwartfinale tussen Engeland en Zweden. In een interview met Het NOS Jeugdjournaal kreeg Kuipers de kans om zijn mening te geven over de videoref.

Had Kuipers niet graag de WK-finale gefloten? “Ja, dat vond ik wel jammer”, aldus de Nederlandse topref. “We hadden het doel om zover mogelijk te geraken en ik wilde heel graag de finale fluiten. Maar die teleurstelling hoort bij topsport. Je kan niet alleen maar winnen, je moet ook leren verliezen.”

“De videoref? Ik ben zo blij dat die er is”, aldus Kuipers. “Als scheidsrechter wil je altijd de juiste beslissingen nemen, maar we zijn allemaal mensen en dus maken we ook eens fouten. Bijvoorbeeld het moment met Neymar (tegen Costa Rica, red.). Ik ga voor een penalty maar dan zei hij tegen me: Björn, ik vind het echt veel te zwaar voor een strafschop. En dan kom ik voor dat scherm, daar had ik maar een paar seconden voor nodig. Ik vond het ook veel te weinig voor een strafschop en dus was ik héél blij dat de videoref er was.”

Is Kuipers dan niet te trots om zijn fout toe te geven? “Ik denk juist dat je ervoor moet openstaan om een beslissing te kunnen wijzigen. Je moet je eens voorstellen dat je in een wedstrijd zit en een penalty fluit, maar al die spelers op je afkomen van het was er geen. Dan is er toch niets fijners dan dat er iemand tegen jou zegt dat die spelers gelijk hebben.”

Kuipers ging op het WK in discussie met Neymar. Waarom? “Ik zei hem dat hij moest kappen met zijn gezeur en gewoon moest gaan voetballen, want dat dat iets is waar hij heel goed in is. Ik een schoolmeester? Weet je, als de klas zijn werk doet, hoef ik helemaal niet zoveel in te grijpen.”