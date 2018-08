Zuurgooier bekent feiten en blijft aangehouden

Antwerpen - Jean Pierre W. (57), die dinsdag zijn ex Ragna S. overgoot met zwavelzuur aan het Antwerpse Sint-Jansplein, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij heeft de feiten bekend.

De 40-jarige Ragna S. vecht in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis nog steeds voor haar leven. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden. De vrouw werd dinsdag aan de bushalte op het Sint-Jansplein overgoten met zwavelzuur door haar rancuneuze ex-vriend Jean Pierre W. (57). De dader kon door het Snelle Respons Team (SRT) van de politie enkele uren later opgepakt worden in een flat in Borgerhout.

De verdachte werd normaal woensdag al bij de onderzoeksrechter verwacht, maar de voorleiding werd uitgesteld naar donderdag omdat de verdachte volgens zijn advocaat nog niet in staat was verhoord te worden.

Bekentenis

De onderzoeksrechter heeft vandaag dan wel de aanhouding van Jean Pierre W. bevolen voor poging tot moord. W. bekende zijn ex Ragna S. met een bijtend product overgoten te hebben. “Er zal onderzocht moeten worden wat mijn cliënt tot de feiten gedreven heeft”, reageert advocaat Erik Bertels. “Hij heeft geïnformeerd naar de medische toestand van het slachtoffer en reageerde zeer emotioneel.”

Er zal een psychiater aangesteld worden om Jean Pierre W. te onderzoeken. Maandag verschijnt de man voor de raadkamer.

