Verdachte vrijgelaten na vreemd schietincident met spoorloos slachtoffer aan station van Brugge

Brugge / Assebroek - In de zaak van het opvallend schietincident met een bolletjesgeweer op het Stationsplein in Brugge, is de 33-jarige verdachte weer op vrije voeten. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het spoorloze slachtoffer liep slechts beperkte schaafwonden op.

Beide betrokkenen verbleven in de crisisopvang in Brugge en kregen het woensdag rond 15.30 uur met elkaar aan de stok over een vrouw. Tijdens dat conflict beschoot de verdachte zijn liefdesrivaal met een bolletjesgeweer. De 33-jarige man werd gearresteerd door de politie.

Slachtoffer spoorloos

Opvallend genoeg is het slachtoffer na de feiten gewoon vertrokken, waardoor zijn precieze verwondingen eerst onduidelijk waren. Een foto heeft ondertussen uitgewezen dat hij lichte verwondingen opliep onder het oog en ter hoogte van de slaap. Het gaat om schaafwonden. Ook het gebruikte wapen konden de speurders in eerste instantie niet onderzoeken. Het bolletjesgeweer werd immers meegenomen door een neef van de verdachte, maar is ondertussen terecht.

Tijdens zijn verhoor beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht. Hij mocht na afloop beschikken, al moet hij zich wellicht later wel nog voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het vreemde schietincident.