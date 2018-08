Drie alpinisten komen om in Mont Blanc-massief

Drie alpinisten zijn donderdagochtend om het leven gekomen op 3.600 meter hoogte in de Franse sector van de Dômes de Miage, onderdeel van het Mont-Blancmassief. Dat meldt persagentschap AFP. Vermoedelijk ging er iets mis met het touw waarmee ze beveiligd waren.

Er is nog erg veel onduidelijkheid over de omstandigheden waarin de drie om het leven gekomen zijn. Het incident speelde zich donderdagavond rond 10.30 uur af op een hoogte van ongeveer 3.600 meter.

De drie alpinisten waren vastgemaakt aan hetzelfde touw. Vermoedelijk is dat losgekomen, klinkt het bij de lokale politie. Volgens de lokale zender France Bleu zijn de alpinisten omgekomen door een val bij het klimmen op de bergwanden. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, een grote hulpactie is aan de gang.

Vorige zomer kwamen 14 personen om in dit gebergte, en in 2016 waren het er 9. De top van het massief heeft een hoogte van 4.810 meter.