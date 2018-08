Bestuurder die chiromeisje (15) van de weg reed, is Nederlandse tachtiger uit Dessel

Boutersem / Dessel - De bestuurder die woensdagavond inreed op een chirogroep uit Boutersem in het Nederlandse Bergeijk en zo een 15-jarig meisje ernstig verwondde, is een 85-jarige Nederlander uit Dessel betrokken. Dat maakte de Nederlandse politie Brabant-Zuidoost donderdag bekend. Vanwege zijn leeftijd moest de man de nacht niet in de cel doorbrengen.

De politie spreekt van een nog onbekende oorzaak van de aanrijding. Uit een alcoholtest bleek dat hij niet gedronken had. De politie zal de man donderdag nog verhoren.

Tweedaagse

Het meisje liep met veertien andere jongeren en drie begeleiders van Chirogroep Roosbeek uit Boutersem op de Witrijtseweg in Bergeijk, toen de aanrijding rond 20.45 uur gebeurde. De chirogroep is op kamp in Nederland en was woensdagavond bezig met een tweedaagse tocht. De 85-jarige Nederlander uit Dessel reed op dat ogenblik ook op de Witrijtseweg.

Door een nog onbekende oorzaak reed hij het vijftienjarige meisje langs achteren aan. Leden van de chirogroep verleenden onmiddellijk hulp aan het slachtoffer, waarna de gealarmeerde medewerkers van de ambulance en de traumahelikopter het overnamen. Met de helikopter is het meisje naar het ziekenhuis afgevoerd. Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond.

“De verdachte zal donderdag op het bureau nog als verdachte worden verhoord. Ter plaatse is uitgebreid technisch onderzoek verricht naar de exacte toedracht van de aanrijding. Voor de andere leden van de groep is slachtofferhulp ingeschakeld. Er is ook contact opgenomen met de Belgische autoriteiten voor de verdere begeleiding van de betrokkenen”, aldus de Nederlandse politie donderdag.

Shock

De rest van de groep bleef ongedeerd, maar is in shock. Ze worden opgevangen door Slachtofferhulp. Volgens de politie zijn de leden van de scoutsgroep heel erg geschrokken en onder de indruk van de gebeurtenis. “Naast de eerste hulpverlening voor het slachtoffer, die uiteraard alle prioriteit had, was ook de zorg voor deze groep van belang”, zegt de politie. Ze zijn overgebracht naar een locatie waar slachtofferhulp hen bijstaat. Het is voorlopig niet geweten van waar de jongeren precies afkomstig zijn.