Felle kritiek op podcast met complottheorieën, Spotify grijpt in

De streamingsdienst Spotify heeft delen van de controversiële podcast van de Amerikaanse complottheoreticus Alex Jones verwijderd uit zijn aanbod, nadat er felle kritiek op was gekomen. “Wij nemen klachten over haatboodschappen serieus en bekijken iedere podcastaflevering of song, die wordt gerapporteerd door onze gemeenschap”, laat het Zweedse bedrijf in een persmededeling weten.

Sinds enkele dagen was de show Infowar van de rechtspopulistische journalist Alex Jones verkrijgbaar bij Spotify. Daar kwam protest tegen van andere gebruikers van de dienst. Ook op social media barstte kritiek los. “Bepaalde delen zijn verwijderd, omdat ze de richtlijnen van de streamingsservice overtreden”, heet het nu.

Alex Jones heeft in het verleden onder meer beweerd dat de Amerikaanse regering betrokken was bij het plegen van de aanslagen van 11 september 2001 in New York. De schietpartij in de Sandy Hook High School was volgens hem door acteurs in scène gezet en hij meent dat de klimaatverandering een mythe is.

Vorig week had het videoplatform YouTube vier Infowars-video’s verwijderd omdat ze haat zaaiden en kinderen in gevaar brachten. Het YouTube-kanaal van Jones heeft meer dan 2,4 miljoen abonnees. Eerder had ook Facebook het account van Jones afgesloten en een aantal van zijn video’s verwijderd.