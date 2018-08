Grootste onderwaterfilmstudio van Europa komt in Vlaanderen: “Gericht op internationale producties”

Vilvoorde - De grootste onderwaterfilmstudio van Europa wordt momenteel gebouwd in Vilvoorde. Daar kunnen scènes worden opgenomen die zich op of onder het water afspelen. In en rond het bassin kunnen heel wat special effects worden toegepast. “Met één druk op de knop kunnen we ook golven creëren.”

Het complex wordt gebouw in de Fabrieksstraat in Vilvoorde en is van Lites, eem bedrijf dat filmapparatuur verhuurt. Wim Michiels, de baas van de zaak, is zelf ook cameraman voor onderwaterscènes. Hij stelde vast dat er bij dergelijke scènes heel veel tijd en werk verloren gaat aan computerwerk om het zo realistisch mogelijk te laten lijken. Om het proces te vergemakkelijken besloot hij een onderwaterstudio te laten maken.

“De studio is gericht op internationale waterfilmproducties”, vertelt Michiels aan VRT NWS. “Er is een waterbassin van negen meter diep met een oppervlakte van 480 vierkante meter, maar als dat niet groot genoeg is, kunnen we ook hele studio gewoon onder water zetten, zodat we een wateroppervlakte krijgen van 1.250 vierkante meter. Daarin kunnen we zowel op het water als onder water filmen.”

Weersomstandigheden simuleren en golven creëren

Bovendien kunnen er tal van special effects worden gebruikt bij de opnames, klinkt het nog. “Er is speciale verlichting, waardoor we verschillende weersomstandigheden kunnen simuleren. We kunnen het zowel bewolkt of net heel zonnig laten lijken. Met één druk op de knop kunnen we ook golven tot één meter hoog creëren. Ook de look van het water kan veranderd worden. Het kan bijvoorbeeld troebel gemaakt worden, om een vuile rivier voor te stellen.”

Het zal de grootste en meest geavanceerde onderwaterfilmstudio van Europa zijn. Maar daarnaast krijgt het complex ook meerdere reguliere filmstudio’s. Daardoor is het mogelijk een volledige film te draaien in de Fabrieksstraat.

Grote Europese klant

In januari 2019 beginnen de eerste opnames. Wie er dan gaat filmen, wil Michiels niet zeggen, maar het gaat om een “grote Europese filmproducent”.