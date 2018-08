Trump maakt zich vooral zelf schuldig aan ‘fake news’: Amerikaans president deed al 4.229 valse uitspraken

Donald Trump heeft sinds hij Amerikaans president is al 506 keer foute of misleidende beweringen gedaan over buitenlands beleid. En dat is nog maar een factie van alle valse claims die Trump het voorbije anderhalf jaar maakte. Dat berekende de Amerikaanse krant The Washington Post.

Meer nog: de voorbije zes maanden heeft hij al meer valse beweringen gedaan dan tijdens zijn eerste jaar als president. En als de krant gewoon alle foute beweringen bij elkaar optelt, komen ze aan 4.229 keer dat Donald Trump in 558 dagen foute informatie verspreidde, of om de woorden van Trump zelf te gebruiken: fake news. Van die 4.229 valse beweringen deed hij er de voorbije 2 maanden 978.

Hiermee komt Trump op een gemiddelde van 7,6 foute of misleidende beweringen per dag, zo becijferde de Amerikaanse kwaliteitskrant.

The Washington Post startte met z’n telling naar aanleiding van de eerste 100 dagen van Trump als Amerikaans president. Toen kwam hij aan gemiddeld 4,9 foute beweringen per dag. Maar dat is dus alleen nog maar toegenomen, met de voorbije 2 maanden als ‘hoogtepunt’: Trump deed in juni en juli gemiddeld 16 uitspraken die niet bleken te kloppen. “Anders gezegd: tijdens zijn eerste jaar als president, maakte Trump 2.140 foute beweringen. Nu, zes maanden later, heeft hij dat aantal bijna verdubbeld”, klinkt het bij The Washington Post.

De krant heeft niet alleen geteld hoe vaak er valse beweringen werden gedaan, maar heeft ook opgelijst wanneer die juist gedaan werden, wat er juist gezegd werd en waarom wat gezegd werd niet klopt. Voor die interactieve grafiek heeft The Washington Post overigens een award gekregen.

Herhaling

Dankzij die grafiek kunnen lezers bijvoorbeeld zien dat Trump op 5 juli 79 misleidende of valse uitspraken deed. Nog wordt uit de grafiek duidelijk dat het niet telkens nieuwe beweringen zijn. Bijna 150 valse beweringen deed Trump minstens drie keer.

Ongeveer een derde van de foute uitspraken (in totaal 1.293) heeft te maken met de economie, handel en jobs. Een voorbeeld: Trump klopt zichzelf vaak op de borst voor jobs die gecreëerd werden of handelsdeals van nog voor hij president was, en waarin hij dus eigenlijk geen rol had.

Maar de meeste foute beweringen maakt de Amerikaanse president over immigratie: al 538 keer liet Trump zich betrappen op valse of misleidende claims over dit onderwerp. De voorbije 5 maanden zei Trump bijvoorbeeld maar liefst 33 keer dat zijn beloofde muur tussen Mexico en Amerika wordt gebouwd, ook al heeft het Congres dat geblokkeerd.

Bijna 160 keer deed Trump uitspraken die suggereren dat de inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 en of de Trump-campagne daar al dan niet bij betrokken was, verzonnen is. Hij beweert ook vaak dat de Democraten samenspanden met de Russen, ook al is het de campagne van Democrate Clinton en het Democratische Nationale Comité die slachtoffer werden van de Russische activiteiten (zo werden e-mails van de Democraten gehackt, die nadien dan werden doorgespeeld aan en vrijgegeven door WikiLeaks)

OVER DEZE VIJF ONDERWERPEN DEED TRUMP HET VAAKST VALSE BEWERINGEN:

Volgens Trump betaalt de VS steeds meer voor de NAVO, en doen andere leden dat steeds minder. Dat is een claim die hij al meermaals herhaald heeft. Dat klopt niet, zegt The Wasington Post. Landen die lid zijn van de NAVO spenderen sinds 2014 net méér aan defensie en bijgevolg dus ook meer aan de NAVO.

“Obamacare is een ramp. Het is het ergste dat iemand ooit gezien heeft”, is een veelgehoorde uitspraak van Trump. Maar eentje die niet klopt. De Affordable Care Act (of dus Obamacare) is geen ramp en ervan wordt verwacht dat de uitgaven daarvan stabiel blijven in de nabije toekomst, zo berekende het Congressional Budget Office.

Trump maakte al meermaals valse beweringen over handelsdeals die er dankzij hem zouden gekomen zijn; bedrijven die het goed doen dankzij hem, bedrijven die dankzij hem in de VS blijven in plaats van te verhuizen naar bijvoorbeeld Mexico. Maar dat zijn allemaal handelsovereenkomsten die al gesloten werden van nog voor Trump president werd en die dus niet het resultaat zijn van zijn economisch beleid.

“De grootste daling in belastingen in de geschiedenis van dit land”, zegt Trump als hij het over zijn eigen financieel beleid heeft. Grootste belastingsvermindering ooit? Klopt niet. Zeker 8 keer in de geschiedenis van de VS waren er grotere dalingen in de belastingen.

“Er is geen geheime verstandhouding met Rusland, enkel via de Democraten. De verhalen over inmenging door Rusland in de verkiezingen is een excuus van de Democraten voor het verlies van die verkiezingen. Dus ze hebben dat Rusland-verhaal verzonnen”, zei Trump. Meerdere keren. Volgens hem is het ‘Rusland-verhaal fake news’. Maar het is net die bewering van Trump die fake news is. Zowel de Amerikaanse Justitie als de Amerikaanse geheime dienst als de inlichtingendienst-comités van de Senaat zijn het er na grondig onderzoek allemaal over eens dat Rusland zich wel degelijk gemengd heeft in de Amerikaanse verkiezingen. Of de Trump-campagne daar ook bij betrokken was, wordt nog verder onderzocht.