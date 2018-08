Man daagt loslopende stier uit tijdens festival, maar dat breekt hem erg zuur op

Een toerist is maandag flink in de problemen geraakt tijdens een festival in Valencia. De man filmde zelf hoe hij een loslopende stier uitdaagde terwijl hij zich ‘veilig’ achtte op een houten platform. Hij besefte echter niet dat het dier wel degelijk op het platform kon springen, met alle gevolgen van dien.

Het incident gebeurde tijdens het ‘Bous al Carrer’-festival, een evenement waarbij stieren traditiegetrouw worden losgelaten in de straten van de Spaanse regio’s Valencia en Catalonië. De man, een 45-jarige toerist die Engels zou spreken, had gedurende de festiviteiten duidelijk zin om wat risico’s te nemen. Nadat hij eerst op een houten platform sprong om aan een stier te ontsnappen, besloot hij toch om het dier in zijn richting te lokken.

Een keuze die hem erg zuur opbrak, aangezien hij de snelle reactie van de stier helemaal verkeerd inschatte. Door de hevige aanval viel de toerist tegen de grond en werd hij door de horens van de stier zelfs in de lucht geslingerd. Ondertussen keken een heleboel omstanders verschrikt toe. Een van hen kon vanop veilige afstand een filmpje maken van het schokkende tafereel.

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te dienen. Hij moest uiteindelijk met zware verwondingen afgevoerd worden naar een nabijgelegen ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Zijn naam en nationaliteit werden voorlopig niet vrijgegeven.