Talent van Eupen trekt naar Barcelona: medische testen (en miljoenen?) voor piepjonge verdediger

Cristiano Ronaldo naar Juventus was een opmerkelijke transfer, maar die van Moussa Wagué van Eupen naar FC Barcelona mag ook gezien worden.

Bij Eupen bevestigt men dat de amper 19-jarige Senegalees donderdag richting Catalonië trok om er zijn medische testen te gaan afleggen bij Barça. Naar verluidt zou de Belgische eersteklasser meer dan 6 miljoen euro ontvangen van de club van Lionel Messi.

Wagué speelde op het afgelopen WK drie wedstrijden voor Senegal. Hoewel de Afrikanen niet verder geraakten dan de groepsfase, wist de flankverdediger zich, mede dankzij een goal tegen Japan, in de kijker te spelen van Barcelona. Belangrijke kanttekening is weliswaar dat Wagué eerst de overstap zou maken naar Barcelona B, de beloftenploeg van de Catalaanse recordkampioen.

Geen toeval

Volgens El Mundo Deportivo past Wagué echter perfect in de toekomstplannen van de Catalaanse recordclub. Momenteel speelt Sergi Roberto op de rechtsachterpositie, maar die zou meer worden omgevormd naar een centrale middenvelder. Semedo is dan een optie op de rechtsachter en Wagué zou in de toekomst het alternatief zijn.

Dat Barcelona de weg naar de Oostkantons vindt, is niet toevallig. Technisch directeur bij Eupen Josep Colomer staat te boek als de ‘ontdekker’ van Messi en heeft daardoor goede relaties bij Barça. Wagué zou daarenboven niet de eerste speler van Eupen die de stap zou maken. Drie jaar geleden speelde verkaste Diawandou Diagne vanuit Eupen naar naar Barça B. Maar dat was geen groot succes en een jaar later stond hij al terug aan de Kehrweg.