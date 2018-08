N-VA-woordvoerder maakte zijn droom waar en ging een maand in het leger. Hoe hard heeft hij afgezien?

“Dat van de slechte gaarkeuken klopt niet. Dat van dagelijks bottines poetsen en fysieke vermoeiende dagen, klopt wel”, zegt Joachim Pohlmann (37). Hij is de woordvoerder en media-adviseur van N-VA en partijvoorzitter Bart De Wever. Maar afgelopen maand niet. Toen zat hij in het leger voor een opleiding als reservist. “Als kind wilde ik al in het leger.”

Toch was de reservistenopleiding geen vervulling van die kinderdroom. Het zit anders. Na de aanslagen in Parijs en dan in Brussel wilde Pohlmann iets doen. Niet met woorden, wel met daden. Maar wat? Een ...