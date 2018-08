Carcela voor het eerst in Standard-kern: “Mehdi kan starten”

Michel Preud’homme heeft Mehdi Carcela opgenomen in de kern voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. De Marokkaanse vleugelspits ontbrak vorige week nog tegen AA Gent. “Mehdi kan starten, anders had ik hem niet in de kern opgenomen”, zei MPH op zijn wekelijkse perspraatje.

Er zijn twee manieren om hem in deze match te brengen: of je laat hem starten en bekijkt hoelang hij het trekt, ofwel laat je hem invallen om voor iets extra’s te zorgen.”

Carcela is pas bezig aan zijn tweede trainingsweek bij de Rouches. Hij sloot zonder toestemming van de club later aan bij de club. Alles is dus weer koek en ei tussen de dribbelaar en Standard? “Ik denk dat jullie allemaal hebben kunnen zien op Standard TV dat de sfeer goed zit ( filmpje rond verjaardag Pocognoli, nvdr. ). We hadden een gesprek voor hij terugkwam en toen is alles binnenskamers geregeld.” Orlando Sa en Maxime Lestienne zijn overigens nog niet geselecteerd.

Refaelov

De geruchten rond een transfer van Lior Refaelov van Club Brugge naar Standard blijven ondertussen weerklinken. Preud’homme hield zich daarover op de vlakte. “Als wij een speler halen, zal dat gecommuniceerd worden op de clubwebsite. Dat dat geen ontkenning is? Het is ook geen bevestiging”, counterde de Luikse T1 en TD al lachend.