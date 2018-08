Drie jaar geleden, op zijn 75ste verjaardag, stapte André Léonard op als aartsbisschop. “Ik ga me terugtrekken in een bedevaartsoord in het zuiden van Frankrijk”, zei hij bij zijn afscheid. Na drie jaar laat Léonard zich - per mail - voor het eerst interviewen. “Ik kom zo weinig mogelijk terug naar België.”