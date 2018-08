Man had een affaire met de vrouw van iemand anders: het komt hem nu (letterlijk) duur te staan

Aanpappen met een getrouwde vrouw of man kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen op menselijk vlak is dat zo, heeft een man uit North Caroline gemerkt. In die Amerikaanse staat staan er straffen op overspel, en die zijn niet mals.

Danielle Swords en Keith King waren al vijf jaar getrouwd toen de vrouw naar New York trok voor een BMX-show, georganiseerd door het bedrijf van haar man. Daar leerde ze Francisco Huizar III kennen. De man, op dat moment single, werkte er en viel meteen voor Swords.

Volgens Joanne Foil, de advocate van King, begonnen de twee al snel een affaire. Huizar slaagde erin om steeds ongemerkt in haar buurt te zijn. Hij huurde een appartement in dezelfde straat als het echtpaar en zag haar wanneer dat kon. Wanneer King zijn vrouw trakteerde op een verwendagje in een wellnesscentrum, ging Huizar mee. Toen het echtpaar een reis ondernam voor de verjaardag van de vrouw, verbleef haar minnaar in een hotel in de buurt.

Zo ging het zestien maanden lang, tot King toevallig enkele sms’jes tussen de twee tortelduifjes las. Op videobeelden is te zien hoe hij Huizar daarmee confronteerde en de man aanviel. Een schermutseling volgde, waarbij gelukkig niemand gewond raakte. Tot een scheiding tussen Swords en King kwam het pas na enkele maanden.

Miljoenenklacht

In veel staten staan er geen straffen op overspel, maar in North Carolina is dat wel het geval. En dus stapte King naar de rechtbank. Hij klaagde Huizar aan voor criminele conversaties, vervreemding van affectie, het bewust aanbrengen van emotionele schade, nalatig toebrengen van emotionele schade, mishandeling en slagen en verwondingen. Daarbij eiste de man een schadevergoeding voor het toebrengen van schade aan zijn bedrijf. Door de affaire verloor het bedrijf inkomsten, aldus Foil, en een werknemer (Swords, nvdr).

King kwam met telefoongegevens, hotelrekeningen en posts op sociale media voor de dag als bewijsmateriaal. De rechter gaf hem gelijk en veroordeelde Huizar tot het betalen van een boete van 8,8 miljoen dollar. Een gigantisch bedrag, waartegen de veroordeelde en de ex-vrouw van King beroep aantekenen.