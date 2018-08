Vlucht van Brussel naar Sicilië wordt helse onderneming van 24 uur: “Op de bus gezet zoals vee”

Reizigers die dinsdagmiddag met Ryanair vanaf Brussel naar Sicilië vertrokken, zijn hun vakantie heel slecht begonnen. Wat een eenvoudige vlucht met overstap had moeten zijn, draaide uit op een helse tocht van 24 uur, waarvan een groot deel in een bus werd doorgebracht.

OPROEP: Zat u op deze vlucht? Deel uw verhaal (en beelden) met ons

De vlucht had om 17.20 uur moeten vertrekken op de luchthaven van Zaventem en zou, via een overstap in Rome, eindigen in Catania (Sicilië). De daadwerkelijke tijd in de lucht zou zo’n drie uur zijn, maar dat pakte -helaas voor de passagiers- heel anders uit.

“Onze dochter, die voor het eerst zonder haar ouders op reis was, zal zich dit avontuur nog lang heugen”, zegt Christelle, de moeder van een van de passagiers, tegen RTL Info. “Toen iedereen goed en wel geïnstalleerd was, kreeg het vliegtuig te kampen met een technisch probleem. Ze moesten uren wachten zonder eten of drinken. Pas om 21.00 uur kregen ze een bon ter waarde van 5 euro”, aldus Christelle.

Tape op vleugel

Ook de zussen van Angela zaten samen met hun kinderen in het toestel. “Het vliegtuig kon niet opstijgen door een technisch probleem. Mijn 17-jarige nichtje zag hoe ze tape op de vleugel plakten. Ze was doodsbang, te meer omdat ze normaal met de auto reist.”

Na uren wachten, konden de reizigers om 22.45 uur dan eindelijk met een ander vliegtuig naar Rome, de overstapplaats, vertrekken. Door de enorme vertraging werd de vlucht naar Catania echter gemist. Volgens medewerkers van Ryanair zou dat slechts een klein ongemak zijn, aldus Christelle en Angela: de passagiers zouden een hotelovernachting krijgen om vervolgens door te vliegen naar hun eindbestemming.

“Op de bus gezet zoals vee”

Ook dat liep niet volgens plan. “Toen ze in Rome aankwamen, was er niemand”, zegt Christelle. “Geen hotel en geen vlucht. In plaats van hen van onderdak te voorzien, werden ze achtergelaten in de vertrekhal van de luchthaven.” Pas om 03.00 uur ’s nachts kwam de lagekostenmaatschappij met een oplossing: de reizigers konden hun reis naar Sicilië voorzetten, maar wel per bus.

“Ze werden op de bus gezet zoals vee, vertelde mijn zus”, volgens Angela. De afstand tussen Rome en Catania is bijna 800 kilometer, dus het werd een lange busrit. “Een reis van zeker twaalf uur, met ouderen en kinderen.”

Stress, zenuwen en zorgen

De groep had eigenlijk om 23.00 dinsdagavond aan moeten komen, maar was woensdag om 13.30 uur nog altijd op weg, zegt Angela. “Ze waren aangekomen in Messina, waar ze net van de boot waren gestapt. Ik ben er zeker van dat ze niet voor 17.00 uur op de luchthaven van Catania zullen zijn en van daar is het nog een uur en vijftien minuten met de taxi naar het dorp.”

“We betaalden 400 euro voor uren vol stress, zenuwen en zorgen. Als we onze dochter met de bus hadden willen laten gaan, dan hadden we niet zoveel hoeven betalen”, zegt Christelle nog.