Oost-Vlaanderen bekijkt of het sproeiverbod kan versoepelen

Oost-Vlaams gouverneur Briers bekijkt of het mogelijk is om het sproeiverbod voor landbouwers te versoepelen.

Heel wat boeren vragen daarom, zodat ze meer kunnen sproeien met grond- of regenwater. Maar de situatie is nog steeds ernstig. Er wordt 20 procent meer water verbruikt dan voorgaande jaren. Oost-Vlaanderen hanteert momenteel de strengste restricties op waterverspilling van alle Vlaamse provincies.

In West-Vlaanderen kunnen landbouwbedrijven vanaf vandaag (donderdag) ‘s ochtends 2 uur langer sproeien en ‘s avonds 2 uur vroeger, van 10u tot 18u. Een versoepeling die ook in Oost-Vlaanderen op tafel ligt. Donderdagmiddag bekijken de diensten van gouverneur Briers of het voorstel haalbaar is.

Voor particulieren blijven de bestaande restricties wel van kracht. Waterverspilling is met alle soorten water (drink, regen- en grondwater) verboden. Alsook het besproeien van tuinen, auto’s, straten en gevels.